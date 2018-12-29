الداخلية:مقتل 40 إرهابيا بالجيزة وشمال سيناء

أنسامد - 29 ديسمبر/ كانون الأول/ - أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم (السبت) مقتل 40 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن ، وذلك خلال مداهمتها لثلاثة أوكار إرهابية في نطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء .



وأوضحت وزارة الداخلية أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية ، وذلك استمرارا لجهود الوزارة في ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية والتي تسعى إلى تصعيد مخططاتها الرامية إلى زعزعة الاستقرار الأمني ومحاولة النيل من مقدرات البلاد.



وأضافت أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه عدة ضربات أمنية ومداهمة أوكار تلك العناصر في توقيت متزامن بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا مما أسفر عن مقتل 40 إرهابيا.



وأشارت الوزارة إلى أن قوات الأمن داهمت وكرا إرهابيا بمنطقة مساكن أبو الوفا بالحي ١١ بمدينة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة مما أسفر عن مقتل ١٤ إرهابيا ، بالإضافة إلى مقتل ١٦ إرهابيا آخرين خلال مداهمة وكر بمنطقة مساكن أبناء الجيزة بطريق الواحات بمحافظة الجيزة ، فضلا عن مقتل ١٠ إرهابيين بمنطقة مساكن "ابني بيتك" بالعريش بمحافظة شمال سيناء والعثور بحوزتهم على كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة وأدوات ومواد تصنيع المتفجرات .



واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية والعرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات .



