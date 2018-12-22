بغداد: بومبيو أكد التزام واشنطن بقتال داعش في العراق

أنسامد - 22 ديسمبر/ كانون الأول - قال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أكد لعبد المهدي أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بقتال تنظيم "داعش" في العراق ومناطق أخرى رغم انسحاب قواتها المزمع من سوريا.



وأضاف المكتب في بيان له ، اليوم السبت، أن عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ، شرح خلاله الوزير الامريكي حيثيات الانسحاب المرتقب من سوريا ، وأكد ان الولايات المتحدة مستمرة بالتزاماتها لمحاربة داعش والارهاب في العراق وبقية المناطق.



وأثنى بومبيو على وحدة الشعب العراقي بمختلف مكوناته وعلى جهود الحكومة لحماية الأمن في العراق ومنع التدخل في شؤونه ، وإكمال التشكيلة الوزارية.



واكد رئيس الوزراء العراقي ان تطور الامن في سوريا والوصول الى تسوية سياسية له علاقة مباشرة بالامن العراقي واستقرار المنطقة ، مشيرا الى ان العراقيين هم الاكثر حرصا على ترسيخ الوحدة الوطنية والدفاع عن سيادة بلادهم ومنع التدخل في شؤونها الداخلية.



وأضاف المكتب أن عبد المهدي وبومبيو بحثا الانسحاب وقرار واشنطن منح العراق تمديداً لمدة 90 يوماً لإعفاء من العقوبات المفروضة على إيران مما سيسمح لبغداد بشراء الكهرباء من طهران.



الصورة: رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي