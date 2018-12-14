قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على أحد معاقل داعش

أنسامد - 14 ديسمبر/ كانون الأول - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية طردت تنظيم داعش من بلدة هجين شرق سوريا، وهي أحد معاقل داعش الواقعة بالقرب من الحدود.



وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يقع مقره في بريطانيا أن قوات سوريا الديمقراطية، وهي عبارة عن ائتلاف لقوات كردية وعربية بقيادة الجناح المحلي لحزب العمال الكردستاني وتدعمه الولايات المتحدة ، سيطرت على مدينة هجين المحاذية لنهر الفرات وتمتد لوسط المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش شرق سوريا.



وتنفذ القوات الكردية والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة هجوما على بلدة هجين منذ أسابيع.



