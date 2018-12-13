تركيا تعلن عن عملية جديدة ضد الأكراد في سوريا
صحف عربية: هل ينتقل "الربيع الأصفر" خارج حدود فرنسا
كونتي :هشاشة الوضع ليبيا ينذر بزيادة تدفق المهاجرين
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
خاشقجي : واشنطن بوست تقول أن شركة إيطالية ساهمت في الترسانة الإلكترونية السعودية
أسبانيا:إحتفال بالعيد ال 40 للدستور داخل البرلمان في مدريد
احتجاجات في فرنسا ضد زيادة الضرائب على الوقود
رئيس الوزراء الإيطالى كونتى يلتقي في أبو ظبي بولي العهد
اول تساقط للجليد في شمال اسبانيا
غزة ..مظاهرات احتجاجية علي الشاطئ في المنطقة الحدودية مع اسرائيل