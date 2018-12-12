خليفة حفتر قائد الجيش الليبى في القاهرةلبحث آخر التطورات

انسامد - 12 ديسمبر - كانون اول - وصل إلى القاهرة مساء الثلاثاء المشير " خليفة حفتر " قائد الجيش الوطنى الليبى قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من ليبيا فى زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات على الساحة الليبية ..



صرحت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال " حفتر" : سيلتقى قائد الجيش الوطنى الليبى خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا خاصة فى مجالات ضبط الحدود ومنع عمليات التسلل عبر الحدود المشتركة وتبادل المعلومات بشأن مواجهة التنظيمات الإرهابية .



و تتتناول المباحثات إستعراض آخر التطورات على الساحة الليبية على ضوء جهود مصر والمبعوث الأممى وبعض الدول للتوصل إلى حل سياسى للأزمة الليبية يضمن وحدة وسلامة وإستقرار الأراضى الليبية ..



