طرابلس: نقل 133 مهاجر غير نظامي إلى النيجر

انسامد - 10 ديسمبر - كانون اول - أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ترحيل مائة وثلاثة وثلاثين لاجئا من ليبيا إلى النيجر بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس.



وأوضحت المفوضية في بيان لها السبت، أن مركز التجمع والمغادرة الذي افتتح مؤخرا يعد الأول من نوعه في ليبيا ويهدف إلى استضافة المهاجرين المستضعفين من مراكز الإيواء وتوفير احتياجاتهم، إضافة إلى إتمام إجراءات إعادة توطينهم خارج ليبيا، أو العودة بهم إلى بلدانهم الأم، اشارت المفوضية إلى أن العمل في مراكز التجمع يجري بإشراف وزارة الداخلية الليبية، وفق البيان.



