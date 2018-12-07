ماكرون يلقي خطابا عن "السترات الصفراء" بداية الأسبوع المقبل

أنسامد - 7 ديسمبر/ كانون الأول - قال رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريشار فيران اليوم /الجمعة/ إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلقي خطابا بداية الأسبوع المقبل حول أزمة "السترات الصفراء"، حيث إنه من المخطط أن تشهد فرنسا تظاهرات مجددًا غدًا السبت.



وأوضح فيران أن ماكرون اختار هذا التوقيت لتجنب "صب الزيت على النار" قبل تظاهرات السبت.



وكانت حركة "السترات الصفراء" بدأت احتجاجات واسعة منذ الشهر الماضي بسبب زيادة الضرائب على الوقود. ووقعت أعمال عنف وتخريب خلال المظاهرات التي جرت وسط العاصمة باريس على مدار الأسبوعين الماضيين.



