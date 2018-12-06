قتلى وجرحى بتفجير مقر شرطة جنوبي إيران

انسامد - 6 ديسمبر - كانون اول - هزانفجار عنيف صباح اليوم الخميس مدينة تشابهار الساحلية في جنوب إيران، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، وفقا للتلفزيون الإيراني الرسمي.



من جانب آخر، قال مصدر مطلع فی اتصال مع وكالة إرنا، إن الانفجار یحتمل أن يكون ناجما عن هجوم انتحاري على مقر الشرطة في مدينة تشابهار. وأضاف المصدر الذي لم یذكر اسمه أن اصوات إطلاق النار سمعت من مقر شرطة المدينة.



كما صرح حاكم المدينة، رحمدل بامري، حاكم مدینة جابهار أن مسلحين هاجموا مقر شرطة تشابهار بسیارة تحمل مواد متفجرة.



فيما أكد نائب محافظ سیستان وبلوشستان للشؤون الأمنیة محمد هادی مرعشی وقوع الانفجار بالقرب من مقر شرطة تشابهار.



