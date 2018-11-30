سوريا: مقتل أكثر من 30 مدنيا في غارات للتحالف الدولي

أنسامد 30 نوفمبر/ تشرين الثاني - لقى أكثر من 30 مدنيا مصرعهم اليوم /الجمعة/ جراء قصف جوى شنه طيران التحالف الدولي على قرية الشعفة بريف دير الزور بسوريا.



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن طيران التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، قصف منازل الأهالي في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي؛ ما تسبب في مقتل أكثر من 30 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال.



وأضافت الوكالة أن حصيلة القتلى قابلة للارتفاع نتيجة لحجم الدمار الذي خلفه طيران التحالف الدولي في منازل وممتلكات أهالي القرية .



وتطالب سوريا - عبر رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن - بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات التي يرتكبها طيران التحالف الدولي واتخاذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.



