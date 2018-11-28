دول جوار ليبيا تجتمع غدا بالعاصمة السودانية الخرطوم

انسامد - 28 نوفمبر - تشرين الثاني - يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء اليوم إلى السودان بهدف المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، والمقرر عقده يوم الخميس ٢٩ نوفمبر الجاري بالخرطوم.



وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اجتماع الخرطوم المنتظر مشاركة الوزير شكري به سيتناول بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وتبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي تجاه تلك المستجدات، فضلاً عن استعراض سبل دفع الجهود الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة.



واختتم حافظ بالإشارة إلى أن اجتماع الخرطوم يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتي تعقد بشكل دوري وبالتناوب بين عواصم تلك الدول