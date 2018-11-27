ماكرون: يجب الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية

أنسامد 27 نوفمبر/ تشرين الثاني - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب لبنان.



وأعرب ماكرون عن التزام فرنسا بدعم لبنان ونموذجه الفريد في وجه التحديات الكبيرة التي يواجهها، وعن تمسكها بوحدته واستقلاله وسيادته وسلامة اراضيه واستقراره، وذلك حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية في صفحتها علي موقع فيس بوك.



ولفت الرئيس ماكرون في رسالة وجهها الى الرئيس اللبناني ميشال عون بمناسبة عيد الاستقلال الـ75، الى اهمية اعتماد لبنان سياسة النأي بالنفس حيال الصراعات التي تحيط به كي يبقى بعيداً عن التنافس بين القوى الاقليمية، وان يباشر بالاصلاحات الضرورية كي ينهض باقتصاده.



وأكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بوضع نتائج المؤتمرات الدولية من اجل لبنان موضع التنفيذ، داعيا إلى الاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية والمباشرة باجراء الاصلاحات الضرورية.



وأوضح ماكرون في رسالته أن " فرنسا المتمسكة بقوة بالحفاظ على هذا النموذج اللبناني وعلى وحدة وطنكم وسيادته واستقلاله والاستقرار فيه ستواصل تقديم كل الدعم لكم، في الوقت الذي لا يزال وطنكم يواجه فيه تحديات جمّة".



وأضاف أن اعتماد لبنان سياسة صارمة بالنأي بالنفس عن النزاعات التي تحيط به، امر جوهري لكي يبقى بمنأى عن التنافس القائم بين القوى الاقليمية.



ودعا الرئيس الفرنسي إلى ضرورة اطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني وأن تسلك الاصلاحات الضرورية طريقها بهدف الاستجابة لحاجات كامل الشعب اللبناني.



ونوه أن " لبنان، الذي حمل اكثر من طاقته عبء النزوح السوري، يجب ان يبقى معتمدا على المساعدات الدولية المقدمة الى النازحين والى الدول المضيفة لهم طالما ان ظروف العودة الامنة والطوعية لم تكتمل بعد".



وأعرب ماكرون عن ارتياحه لحسن سير الانتخابات النيابية التي جرت في 6 ايار 2018، معربا عن تطلعه لزيارة لبنان.



الصورة: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون