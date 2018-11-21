مباحثات إماراتية فرنسية في باريس

انسامد - 21 نوفمبر - تشرين الثاني - يبداً الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم زيارته الرسمية الى جمهورية فرنسا تلبيةً لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لزيارة باريس في الفترة 20 الى 21 نوفمبر 2018.



ويبحث ولي عهد أبوظبي والرئيس ماكرون العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا ومستجدات خارطة الطريق الثنائية التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة ماكرون إلى أبوظبي في نوفمبر 2017.



وتشمل خارطة الطريق تعزيز التعاون في مجال التعليم ومنظمة الفرنكوفونية، والثقافة، والاقتصاد والاستثمار، والطاقة والبيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، والصحة، والتعاون في مجال الفضاء، والتعاون الأمني والعسكري ومحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، بالإضافة الى الحوار السياسي بين البلدين.



كما سيناقش الجانبان خلال الاجتماع آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.



ويشهد البلدان حواراً ثقافياً إماراتيا فرنسيا بدأ في مطلع عام 2018 ويستمر حتى يونيو 2019 والذي يتضمن عدة مبادرات فرنسية ثقافية في الإمارات ومبادرات إماراتية في فرنسا، أهمها الاسبوع الثقافي الإماراتي في باريس الذي تم تنظيمه في أكتوبر 2018 وشارك فيه عدد من الفنانين الإماراتيين والفرنسيين.



