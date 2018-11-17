الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر العالمي للتنوع البيولوجي

أنسامد - في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني/ - إفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت فعاليات المؤتمر العالمي الرابع عشر للتنوع البيولوجي بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 196 دولة . وتعد مصر أول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث، الذي يعقد تحت شعار "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب"، ويعد أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي، ومنبرا هاما لتعزيز التعاون والمشاركة الإنسانية بين شعوب العالم لزيادة ونشر الوعي بأهمية التنوع البيولوجي.



كان السيسي قد رحب باستضافة مصر لهذا المؤتمر، مؤكدا سعادته بانعقاد هذه الاجتماعات المهمة فى شرم الشيخ، "مدينة السلام" والتى تتميز بثراء حياتها البحرية وتنوع بيئتها البرية على نحو يجعل منها مدينة نابضة بالحياة بكافة أشكالها وتجسيداً حياً للتفاعل الحيوى بين الإنسان والطبيعة.



