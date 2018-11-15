جتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان الاسرائيلي على غزة

انسامد 15 نوفمبر - تشرين الثاني - أعلن سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح، إنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعةالعربية على مستوى المندوبين بناء على طلب دولة فلسطين بتوجيهات من الرئيس الفلسطينى محمود عباس عبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، وتأييد عدد كبير من الدول العربية الأعضاء بالجامعة يخصص الاجتماع لبحث تطورات الاعتداء العسكري الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومؤسساته وبناه التحتية المتكرر على قطاع غزة وعموم الاراضي الفلسطينية والذي أودى بحياة عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، بالاضافة لتدمير عدد كبير من البنايات السكنية، ومؤسسات إعلامية وأكاديمية وغيرها.



وقال السفير اللوح للصحفيين اليوم ، لا بد أن ينتج عن الاجتماع قرارات عمليةترتقي الى مستوى هذا العدوان والجرائم الاسرائيلية وان يكون جهد وصوت عربي موحد ولتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكدرفضها الكامل لهذا العدوان وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.



