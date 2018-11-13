"فرصة جيدة" لإنعقاد المؤتمر الوطني الليبي في يناير

أنسامد - 13 نوفمبر /تشرين الثاني/ - قالت مصادر دبلوماسية اليوم الثلاثاء أن "هناك احتمال كبير" بأن يعقد مؤتمر وطني حول ليبي في يناير المقبل،الخطوة الأولى لخارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة لتعزيز الجهود الدولية لكسر الجمود السياسي في البلاد، جاءت هذه التصريحات عقب القاء في باليرمو الذي جمع رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، ورئيس الوزراء الليبي فايز السراج والمارشال خليفة حفتار، الذي يسيطر جيشه الوطني الليبي على جزء كبير من شرق البلاد.



وقد عقد الاجتماع على هامش مؤتمر ليبيا في صقلية الذي حضره أيضا رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ، رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.



وأظهرت صورة التقطت بعد الاجتماع أن كونتي وسراج وحفتار يتصافحون في في باليرمو.



وقالت مصادر دبلوماسية إن الأمن وحقوق الإنسان كانا محور الاجتماع صباح اليوم.



إن استقرار ليبيا، كما أكدت المصادر نفسها، هو مفتاح ليبيا وليبيا، بسبب خطر تسلل الإرهابيين إلى البلاد عبر طرق المهاجرين.



