العراق: مقتل 14 داعشيا وتدمير 3 أوكار إرهابية في نينوى

أنسامد - 10 نوفمبر /تشرين الثاني/ - أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، نتائج الضربة الجوية ضد تنظيم "داعش"الإرهابي في نينوى، موضحا أنها أسفرت عن مقتل 14 عنصرا من الإرهابيين.



وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز )العراقية، إن "قوة من اللواء ٦٦ في الفرقة العشرين نفذت بإشراف من قيادة عمليات نينوى وبجهود استخباراتية، عملية تفتيش للبحث عن أوكار عصابات "داعش" في سلسلة جبال عطشانة بنينوى".



وأضاف أنه "بناء على معلومات إستخبارية، فقد زودت قواتنا الأمنية طيران التحالف بمعلومات عن أهداف مهمة في المنطقة"، لافتا إلى أنه تم توجيه ضربات جوية ناجحة، أسفرت عن تدمير ٣ أوكار للإرهابيين وقتل ١٤ عنصرا منهم.



وأعلن التحالف الدولي، في وقت سابق اليوم السبت، ان طائراته قصفت أهدافا لـ"داعش" عند جبل قرة جوخ قرب مخمور جنوب شرق الموصل.



