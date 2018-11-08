حرس السواحل الليبي ينقذ ما يقرب من 300 مهاجر غير شرعي

انسامد - 8 نوفمبر - تشرين الثاني - تمكنت دورية تابعة لحرس السواحل القطاع الغربي من إنقاذ 116 مهاجرا غير نظامي من بينهم 16 امرأة و 4 أطفال.



وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية بالقوات البحرية الليبية أن عملية الإنقاذ تمت على بعد 50 ميلا شمال الزاوية، مشيرا إلى أن المهاجرين تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم قبل أن يتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء النصر.



و تؤكدالبحرية الليبية علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه بناء على بلاغ تمكنت الإربعاء دورية لحرس السواحل القطاع الأوسط (الزورق زوارة) من إنقاذ عدد (199) مهاجر غير شرعي، من بينهم عدد (179) رجلا، وعدد (16) إمرأة، وعدد (4) أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطيين. القارب الثاني تسربت إليه المياه وبدأ يغرق، وسقط أربعة مهاجرين غير شرعيين في البحر، قام أفراد الدورية بإنقاذ الجميع دون أية حوادث.



و يشير البيان الي ان عملية الإنقاذ تمت شمال الخمس،حيث كان القارب الأول على بعد (37) ميل، والثاني على بعد (60) ميل.



المهاجرون غير الشرعيون من سبعة جنسيات افريقية مختلفة، إضافة إلى مهاجرين من مصر واليمن والسودان وسوريا، والجزائر، والسودان، وكذلك من بنغلاديش.



وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء الخمس.



