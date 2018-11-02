سلطنة عمان وبريطانيا يبحثان علاقات التعاون العسكري

انسامد - 2 نوفمبر/ تشرين الثاني - بحث الوزير المسئول عن شئون الدفاع العماني بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، اليوم الجمعة، مع وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون، علاقات التعاون العسكري بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الوزيرين اتفقا على إبرام اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، تهدف إلى وضع إطار التزام دفاعي وتدريبي يحقق مصالحهما المشتركة، كما اتفقا على البدء في إعداد صياغة لهذه الاتفاقية.



وأشاد ويليامسون - خلال اللقاء - بالاحترافية التي نفذ بها تمريني "الشموخ/2" و"السيف السريع/3" بين القوات المسلحة بالبلدين، مؤكدا مواصلة العمل على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.



وكان وزير الدفاع البريطاني قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلي سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.



تعليق الصورة: وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون