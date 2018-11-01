وزير الداخلية الإيطالي يبحث مع معيتيق تحضيرات مؤتمر باليرمو

انسامد - الاول من نوفمبر - تشرين الثاني - اجتمع نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني في العاصمة روما، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ،أحمد معيتيق، لبحث التطورات السياسية في ليبيا في إطار التحضيرات للمؤتمر الدولي حول ليبيا في باليرمو يومي 12 و13 نوفمبر المقبل.



ووصف سالفيني لقاءه مع معيتيق في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» بـ«المفيد» ، حيث قال «تحدثنا عن التنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب والتصدي للهجرة غير القانونية والتعاون بين بلدينا» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».



من جهته قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق عبر صفحته على «فيسبوك» إنه بحث مع سالفيني «عددا من الملفات المشتركة بين البلدين أهمها التنمية الاقتصادية، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وأوجه التعاون بين البلدين».



وتتزامن زيارة معيتيق لروما مع زيارات لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري. وعقد المسؤولون الليبيون الثلاثة، كلا على حدة، اجتماعات مع وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي بمقر الوزارة (قصر فارنيزينا).



