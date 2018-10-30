الباجي قائد السبسي:نأمل ألا يقضي الإرهاب على تونس

انسامد - 30 اكتوبر - تشرين الاول - قال الرئيس الباجي قائد السبسي "كنا نعتقد أنه تم القضاء على الإرهاب لكن نحن نأمل ألا يقضي الإرهاب على تونس خصوصا أن المناخ السياسي سيء جدا".



فجرت امرأة نفسها في شارع وسط العاصمة التونسية الاثنين ما أسفر عن جرح 15 شخصا بينهم عشرة من عناصر الشرطة.



وقد سارعت الشرطة إلى تطويق موقع الانفجار في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة، كما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث.



وقالت تقارير إعلامية إن المرأة التي فجرت نفسها كانت في الثلاثين من العمر من منطقة سيدي علوان التابعة لولاية المهدية، وإنها استهدفت دورية أمنية قرب المسرح البلدي.



ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم حتى الآن.



وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن المرأة التي فجرت نفسها تسمى منى جبلة. وقد ولدت عام 1988 في منطقة سيدي علوان التابعة لولاية المهدية الواقعة في وسط البلاد الشرقي المطل على حوض البحر الأبيض المتوسط.



وذكرت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" الرسمية أن الانتحارية لم تكن معروفة لدى الأجهزة الأمنية. ولكن بعض الإذاعات التونسية المحلية منها إذاعة " شمس إف إم " قالت إن بعض جيران الانتحارية ذكروا أن شبهات تقوم بشأن انتمائها إلى تنظيم " الدولة الإسلامية" لاسيما بعد أن أصبحت تدافع، منذ عام 2017 عن أطروحات متطرفة شبيهة بتلك التي يدافع عنها هذا التنظيم.



وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عندما أسفر تفجير انتحاري، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، عن مقتل 12 شخصا من الحرس الرئاسي.



وقد مددت حالة الطوارئ مطلع هذا الشهر حتى السادس من نوفمبر/تشرين الثاني وسط مناخ سياسي متوتر قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة العام المقبل.



