فتح:الاحتلال الإسرائيلي يقتل الأطفال الفلسطينيين بدم بارد

انسامد - 29 اكتوبر - تشرين الاول - أدانت حركة فتح، اليوم الاثنين، الجريمة التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بقتل ثلاثة أطفال شرق دير البلح وسط قطاع غزة. وقالت الحركة في بيان للمتحدث باسمها الدكتور عاطف أبو سيف، إن دولة الاحتلال تواصل جرائمها بحق شعبنا الأعزل غير مكترثة بالقانون الدولي ولا بأي شرعية أخلاقية ولا حقوقية.



وأضافت :إن هذه الجرائم هي استمرار لمسلسل الجرائم التي ترتكب منذ قرن من الزمن ضد شعبنا في محاولة لمحو وجوده عن أرضه مهد حلمه ومستقر امنياته..وإن شعبنا العظيم الذي منح هذه الأرض شكلها واسمها باق هنا لن يرحل وان حقوقنا لن تضيع مهما فعلت دولة الاحتلال ومهما ارتكبت من مجازر.



وطالبت "فتح" بضرورة استعادة الوحدة الوطنية لتمكين صمود الشعب الفلسطيني ، مؤكدة أن "الانقسام البغيض" سيظل عقبة كأداء تعيق نضالنا التحرري.



كما طالبت بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني .مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي يشجع دولة الاحتلال على المضي قدما في جرائمها.



واستشهد 3 أطفال فلسطينيين، مساء أمس الأحد، جراء قصف إسرائيلي في المنطقة الحدودية بين دير البلح وخانيونس جنوب قطاع غزة، حيث تمكنت طواقم الإسعاف في الهلال الأحمر من انتشال جثث الأطفال: خالد بسام محمود سعيد (13عاما) وعبد الحميد محمد عبد العزيز أبو ظاهر(13عاما) ومحمد إبراهيم عبد الله السطري (13عاما)، من المنطقة الحدودية شمال شرق خان يونس، ونقلتها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط القطاع.



