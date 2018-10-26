الكرملين: ما من شيء يدعو للشك في تصريحات السعودية عن خاشقجي

انسامد - 26 اكتوبر - تشرين الاول - أكد "الكرملين" أنه لا يوجد سبب يدعو روسيا للتشكك في تصريحات المملكة العربية السعودية عن أن العائلة المالكة ليست ضالعة في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم "الكرملين" في مؤتمر صحفي الجمعة: "ما من سبب يدعو أحدا لعدم تصديقهم"، مضيفا أن الكرملين يرحب بالتحقيقات في القضية.



كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، الخميس، ثقته بالإجراءات والتحقيقات التي تجريها المملكة العربية السعودية، بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي.



تعليق الصورة: ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم "الكرملين"