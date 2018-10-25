رئيس الحكومة العراقية الجديد يؤدي اليمين الدستورية و14 وزيرا
خلوصي اكار:" تركيا ستشرع في تركيب منظومة الدفاع الصاروخي
الروسية "إس 400" في أكتوبر المقبل
الشرطة الإسرائيلية تفرق اعتصاماً لرهبان أمام كنيسة القيامة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
خاشقجي: ترامب يشتبه في الأمير السعودي
غزة ..مظاهرات احتجاجية علي الشاطئ في المنطقة الحدودية مع اسرائيل
انقلاب قطار في المغرب علي بعد 20 كم شمال الرباط
باريس: مراسم تكريم المطرب الفرنسي شارل أزنافور
بطولة كأس رايدر للجولف في فرنسا
أسبانيا : متظاهرون أمام سجن حيث يوجد 7 مساجين من كاتالونيا