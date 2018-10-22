الرياض تقول أنها لن تستخدم النفط كقوة سياسية في قضية خاشقجي

أنسامد - 22 أكتوبر /تشرين الأول/ - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن بلاده لن تستخدم نفطها كقوة وكأداه سياسية في النزاع القائم حول وفاة الصحافي السعودي المنشق جمال خاشقجي الذي توفي في اسطنبول يوم 2 أكتوبر.



وقال - في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "تاس" - إن سياسة الطاقة في البلاد تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق العالمية.



وتابع "نأمل ان يواجه العالم الازمة السياسية بحكمة وسنمارس حكمتنا على المستوى السياسى والاقتصادى".



واضاف "دورى كوزير للطاقة هو تنفيذ توجيهات الحكومة - التى لها دور بناء ومسؤول - التي تهدف إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية، والمساهمة فى التنمية الاقتصادية العالمية".



وعما إذا كان هناك حظر نفطي آخر يمكن أن يحدث مرة أخرى مثل حظر عام 1973، قال: "ليس هناك نية لذلك".



في غضون ذلك ، يقوم قضاة التحقيق في اسطنبول باستجواب خمسة موظفين أتراك آخرين من القنصلية السعودية كشهود في التحقيق في وفاة خاشقجي. وقد تم استجواب أكثر من 20 موظفا آخرين في الأيام الأخيرة ، حيث قال العديد منهم إنهم طلب منهم عدم الحضور إلى العمل في يوم وفاة الصحفي.



