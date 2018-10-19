إسطنبول تستضيف قمة رباعية حول سوريا

انسامد - 19 اكتوبر - تشرين الاول - أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالن الجمعة أن تركيا ستستضيف قمة حول سوريا في اسطنبول في 27 أكتوبر، بمشاركة عدد من زعماء الدول الأوروبية.



وقال المتحدث إن الرؤساء التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سيشاركون في القمة.



وأوضح أن القمة ستتناول الوضع الميداني في سوريا، واتفاق إدلب، والعملية السياسية، وكل جوانب الأزمة السورية.



وأضاف قالن: "من المتوقع أن تتم خلال القمة الرباعية موائمة الجهود المشتركة لإيجاد حل دائم للأزمة في سوريا".



