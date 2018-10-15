رئيس هيئة التفاوض السورية:منفتحون على التفاوض مع الروس
صحف عربية:تزايد الغموض حول اختفاء خاشقجي
اجتماع عربي لبحث دور القوات المسلحة في التعامل مع اللاجئين
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
Virale in Marocco clip 'sofferenze popolo' girato da studente
باريس: مراسم تكريم المطرب الفرنسي شارل أزنافور
بطولة كأس رايدر للجولف في فرنسا
أسبانيا : متظاهرون أمام سجن حيث يوجد 7 مساجين من كاتالونيا
أربعة ضحايا وإثنين مصابين في تحطم طائرة عسكرية بالقرب من أشبيلية - أسبانيا
محكمة إسرائيلية تؤيد هدم قرية الخان الأحمر البدوية