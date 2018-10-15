رئيس هيئة التفاوض السورية:منفتحون على التفاوض مع الروس

انسامد - 15 اكتوبر - تشرين الاول - أكد رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري، أن المعارضة مستعدة للتفاوض مع الروس بهدف التوصل لحل سياسي بشأن أزمة بلاده.



وقال الحريري إن الدعوة التي وجهها الروس للتفاوض ستدرس من قبل هيئة التفاوض، مضيفا أن الهيئة منفتحة بالفعل على عملية مفاوضات مع الروس.



وأضاف الحريري "إذا كان الروس لديهم جدية بالوصول إلى حل سياسي سيجدون أن هيئة المفاوضات لديها الرغبة الكاملة في ذلك عن طريق تطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة رقم 2254 وبيان جنيف 1" .



وبشأن اتفاق إدلب، قال الحريري إن تطبيق الاتفاق يجري وفق جدوله الزمني، معربا عن أمله في إبعاد التنظيمات الإرهابية عن المنطقة الآمنة بإدلب.



