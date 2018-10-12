إيطاليا تعلن عودة قاربي صيد احتجزتهما القوات الليبية

انسامد - 12 اكتوبر - تشرين الاول - أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عودة سفينتي صيد إيطاليتين كان قد تم احتجازهما من قبل القوات الليبية في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وقال كونتي - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الجمعة - إن القاربين في طريقهم للعودة إلى إيطاليا، مضيفا أنه بوسع مواطنينا أخيرا العودة إلى بلدهم، لم نتركهم بمفردهم أبدا وعملنا بإستمرار على حل الوضع.



وكان الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر قد أعلن احتجاز سفينتين إيطاليتين في المياه الاقليمية الليبية ونقلهما إلى ميناء رأس الهلال.



