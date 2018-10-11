المسماري: الشعب سيرفض الدستور، وحفتر يراه معيبا

انسامد - 11 اكتوبر - تشرين الاول - قال الناطق باسم عملية الكرامة أحمد المسماري إن الشعب إذا صوت بـ لا على الدستور؛ فسيتم الذهاب إلى انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية؛ وإن الاستفتاء سيكون من جولة واحدة فقط.



وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء؛ أنه في حال صوت الشعب أو أحد الأقاليم برفض الدستور؛ فلا عودة لمجلس النواب ولا لمجلس الدولة ولا للمجلس الرئاسي، بل سيجري الذهاب مباشرة إلى مخرجات إعلان باريس، على حد قوله.



وأشار المسماري إلى أن قائد عملية الكرامة خليفة حفتر يرى أن الدستور معيب ويحض على زعزعة الاستقرار ويدفع باتجاه مزيد من الشقاق، وفق تعبيره.



