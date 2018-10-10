ليبيا:مقبرة جماعية غرب سرت بها اكثر من 100 جثة

انسامد - 10 اكتوبر - تشرين الاول - أكد الناطق باسم سرية الألغام ومخلفات الحرب بقوة حماية سرت سالم الأميل اكتشاف مقبرة جماعية بها أكثر من مائة جثة يعتقد أنها لعناصر مايعرف بتنظيم الدولة في مزرعة بمنطقة الظهير غرب مدينة سرت.



وأضاف الأميل لقناة ليبيا الأحرار أن فرق الهلال الأحمر انتشلت الجثث بحضور البحث الجنائي والنيابة العامة وفرقة الألغام ومخلفات الحرب.



من ناحية اخري .. بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار وعدد من أعضاء المجلس تطورات الوضع السياسي وخطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية.



وتناول الجانبان خلال اجتماع لهم بمقر المجلس الرئاسي مسارات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات في الدولة.



كما اتفق المجتمعون على استمرار التواصل بين المجلسين للعمل سويا من أجل اجتياز الأزمة الراهنة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.



