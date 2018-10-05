تعزيز الشراكة بين المغرب وإيطاليا اقتصاديا وصناعيا

انسامد - 5 اكتوبر- تشرين الاول - اتفق رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد صلاح الدين مزوار ورئيس منظمة رجال الأعمال الإيطاليين (كونفيداستريا) السيد فينشينزو بوكيا ، مساء أمس الخميس بروما، على تعزيز الشراكة بين البلدين في المجالين الاقتصادي والصناعي.



ووفقا لموقع حدث كم المغربي، فقد أكد الطرفان، خلال مباحثاتهما، على ضرورة إطلاق دينامية مشتركة لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة الإيطالية والمغربية.



وقال السيد مزوار عقب اللقاء إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومنظمة رجال الأعمال الإيطاليين اتفقا على إنشاء أرضية إلكترونية لخلق وسائل التواصل بين مقاولات البلدين مع التركيز على التقريب بين المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر برنامج "إيليت" الذي يواكب ولوج المقاولات للبورصة وحصولها على تمويلات مفتوحة خارج التمويل البنكي الكلاسيكي.



وأبرز أن الاتحاد والمنظمة سيوقعان قريبا على بروتوكول بهدف مضاعفة التبادل الاقتصادي بين المقاولات المغربية ونظيرتها الإيطالية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القارة الإفريقية ، كما سيتضمن مبادرات مشتركة تهم الفضاء المتوسطي.



و أشار إلى أن المغرب سيكون ضيفا ومساهما أساسيا في الملتقى الأورو متوسطي، المزمع عقده في شهر فبراير القادم بإيطاليا، لكون المملكة تشكل مرجعا في فضاء المتوسط.



وذكر رئيس الاتحاد العام أن المغرب وإيطاليا لديهما إرادة مشتركة لإنجاز مشاريع تهم إفريقيا بالنظر لاهتمام روما بانفتاح المغرب على القارة و للتجربة الهامة التي راكما في هذا الشأن.



تعليق الصورة: فينشينزو بوكيا رئيس منظمة رجال الأعمال الإيطاليين