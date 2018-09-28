المفوضية الأوروبية تقدم مساعدات إضافية إلى الأونروا

أنسامد - 28 سبتمبر/ أيلول/ - قررت المفوضية الأوروبية تقديم مساعدات إضافية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقيمة 40 مليون يورو لتمكنيها من الاستمرار في تقديم خدمات التعليم والصحة للاجئين الفلسطينيين.



وأعلنت المفوضية عن تلك المساعدات خلال لقاء وزاري حول اللاجئين الفلسطينيين استضافه الوفد الأوروبي أمس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إن هذه المبالغ ستثبت التزام الاتحاد بمساعدة اللاجئين، وإن "دعم الأونروا يعني دعم السلام والأمن في الشرق الأوسط؛ الأمر الذي يصب في مصالحنا الاستراتيجية".



وكان الاتحاد الأوروبى، بمؤسساته ودوله الأعضاء، قد قدم مبالغ تصل إلى 1.2 مليار يورو للأونروا، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.



وتضطلع الأونروا بمهمات تقديم التعليم لحوالي 500 ألف طفل فلسطيني والخدمات الصحية لـ3.5 مليون لاجئ بالإضافة لرعاية ربع مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية.



