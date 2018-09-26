خفر السواحل ينقذ 116 مهاجرا قبالة ساحل زوارة

أعلن خفر السواحل القطاع الغربي إنقاذ 116 مهاجرا غير نظامي بينهم 12 إمرأة وطفل واحد على بعد 50 ميلا شمال زوارة.



وقال الناطق باسم قوات البحرية أيوب قاسم إن إحدى القاطرات التابعة للحقول النفطية أنقذت المهاجرين الذين ينتمون إلى جنسيات إفريقية وأخرى عربية من تونس والمغرب ومصر؛ إضافة إلى جنسيات بنغالية؛ وقدمت لهم مساعدات إنسانية وطبية قبل تسليمهم لجهاز الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء النصر بالزاوية.



و من ناحية اخري ذكرت البحرية الليبية علي صفحتها انه بناء على بلاغ بتاريخ اليوم الأحد 23 سبتمبر 2018م تمكنت دورية لحرس السواحل القطاع الأوسط (الزورق قمينس) من إنقاذ عدد (100) مهاجر من بينهم عدد(86) رجل، (13) نساء، وعدد (1) طفل، كانوا على متن قارب مطاطي.



عملية الإنقاذ تمت (22) ميل شمال غرب الخمس.



و اضافت الصفحة الرسمية ان المهاجرون غير الشرعيينينتمون الي جنسيات افريقية مختلفة، وعربية [مصر (11)، السودان (8) رجال، (1) نساء، المغرب (23)رجال، (3) نساء، فلسطين (2 ) رجل، ليبيا (9)].



تم الوصول بهم إلى نقطة إنزال الخمس لحرس السواحل بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء الخمس.



