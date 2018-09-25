البعثة الأممية تبحث تفعيل عمل القوة المشتركة لفض النزاع في ليبيا

انسامد - 25 سبتمبر - ايلول - بحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في اجتماع مع قائدي المنطقتين الغربية والوسطى وقائد قوة مكافحة الإرهاب، تفعيل عمل القوة المشتركة وعملية انتشارها بمناطق الاشتباكات بجنوب طرابلس .



وأوضحت البعثة على صفحتها على فيس بوك أن الاجتماع يأتي استكمالا لتنفيذ مخرجات اتفاق الزاوية واستنادا إلى القرار مائة وثلاثة وعشرين المتضمن تشكيل القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن في طرابلس.



قال عضو لجنة فض النزاع أحمد كريش إن اللجنة تعمل على دخول قوة من المنطقتين الغربية والوسطى للعمل على فض النزاع المسلح في طرابلس .



وأوضح كريش في تصريح خاص لقناة ليبيا الأحرار أن القوة من المفترض أن تدخل طرابلس خلال يوم مؤكدا أنها ستعمل على فض النزاع إضافة إلى عودة جميع القوات المتصارعة إلى مواقعها السابقة حسب قوله .

