الصحة الليبية:ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 96 قتيل

انسامد - 22 سبتمبر - ايلول - اعلن المستشفى الميداني العاصمة الليبية طرابلس انه قد تم انتشال 10قتلى و59 جريحا ومفقودا واحدا حصيلة اشتباكات الجمعة جنوب طرابلس.



كانت وزارة الصحة الليبية،قد اعلنت ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المتناحرة في العاصمة طرابلس إلى 96 شخصا على الأقل منذ بداية الاشتباكات في الـ26 من أغسطس الماضي و التي خلفت أيضا 444 جريحا.



وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد دعت الجماعات المسلحة إلى "وقف جميع أعمال العنف فورا"، مضيفة أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية محظور بموجب القانون الإنساني ويشكل جريمة حرب. من جهته دعا المجلس الرئاسي المجتمع الدولي والبعثة الأممية لاتخاذ إجراءات حازمة لإيقاف الحرب وحماية المدنيين و قد ناشد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أطراف القتال في #طرابلس إلى إيقاف الاشتباكات بشكل فوري، لأن الوضع في مستودع طريق المطار أصبح كارثيا.



أ ش أ