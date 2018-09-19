ترشيح ميلانو و كورتينا فقط يضعف حظوظ إيطاليا

انسامد /ومع/19 سبتمبر/ ايلول/ قال كاتب الدولة الإيطالي المكلف بالرياضة جيانكارلو جورجيتي، اليوم الأربعاء، إن ترشيح مدينتي ميلانو و كورتينا فقط لاستضافة الألعاب الأولمبية 2026 سيضعف حظوظ إيطاليا في الفوز برهان تنظيم هذه التظاهرة. وأضاف جورجيتي أن وفدا عن اللجنة الأولمبية الإيطالية سيقدم اليوم الأربعاء بشكل رسمي للجنة الأولمبية الدولية في لوزان بسويسرا ملف ترشيح ميلانو و كورتينا لاستضافة أولمبياد 2026 ، بعد استبعاد مدينة طورينو التي كانت مشاركة في الملف إيطاليا. و تابع "من المؤسف أن نضيع هذه الفرصة" بسبب خلاف بين ميلانو و تورينو حول المدينة التي تتولى قيادة ملف ترشح إيطاليا لاستضافة الأولمبياد. و أشار إلى أن "الحكومة لن تقدم الدعم المالي لترشيح المدينتين" بعد استبعاد طورينو التي سبق لها أن استضافت دورة ألعاب 2006. و قبل هذا الخلاف، كانت اللجنة الأولمبية الإيطالية قد أعلنت في غشت الماضي عن قبول اقتراح ملف مشترك لثلاث مدن هي ميلانو وتورينو ثم كورتينا للترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 و سيتم اختيار البلد المضيف لأولمبياد 2026 في شتنبر 2019 . وتتنافس سبع دول إلى جانب ايطاليا على احتضان التظاهرة، من بينها ستوكهولم و السويد و سويسرا و تركيا. و أعلنت اللجنة اولمبية الدولية أمس الاثنين أن مدينة سابورو اليابانية لن تتقدم بعرض لاستضافة الاولمبياد الشتوي 2026 بعد الزلزال الذي ضرب اليابان مؤخرا.



