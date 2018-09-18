سماع أصوات قذائف بطريق المطار جنوب طرابلس

انسامد - 18 سبتمبر - ايلول - قال شهود عيان لـ«بوابة الوسط» إنهم سمعوا أصوات قذائف متقطعة، صباح الثلاثاء، في شارعي سيدي سليم، وولي العهد بمنطقة طريق المطار، جنوب العاصمة طرابلس.



من ناحية اخري جدد مجلس مشايخ وأعيان ترهونة التزامهم بوقف إطلاق النار بسبب المساعي الجادة حسب وصفهم لبناء مؤسسات أمنية وعسكرية.



وطالب المجلس في بيان له بضرورة تشكيل القوة النظامية لحماية مؤسسات الدولة من كل المدن وتسليم كافة المؤسسات لها مشددا على ضرورة حل كافة التشكيلات المسلحة وإلغاء قرارات شرعنة الميليشيات وفق نص البيان داعيا البعثة الأممية إلى التعامل مع ملف أحداث طرابلس بشفافية وحياد والتنسيق مع لجان المناطق التي حضرت اتفاق الزاوية.



