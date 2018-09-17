ليبيا:إنقاذ (57) مهاجر غير شرعي

انسامد - 17 سبتمبر - ايلول - بناءً على بلاغ تمكنت اليوم ا دورية لحرس السواحل القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية (الزورق تليل) من إنقاذ عدد (57) مهاجر غير شرعي، كانوا على متن (1) قارب مطاطي متوقف. عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 60 ميل شمال منطقة زوارة ليس بعيداً عن حقل البوري.



المهاجرون غ ش كلهم رجال من جنسيات افريقية أغلبهم من نيجيريا.



عند الإقتراب من قارب الهجرة غير الشرعية تم إكتشاف هدف أخر بجانب قارب الهجرة غير شرعي وإتضح أنه عليه (6) أفراد مسلحين قاموا بمحاولة التصدي لزورق الدورية وإفشال عملية الإنقاذ قامت الدورية بالرد مما أجبر اليخت على الهروب والتوجه نحو الساحل في إتجاه مدينة زوارة. إتضح لاحقاً أن طاقم اليخت قاموا بإركاب النساء والأطفال وإن العدد الإجمالي الذي كان في القارب عند خروجه من الساحل حوالي (80) مهاجر غير شرعي.



تم الوصول بالمهاجرين غ ش إلى ميناء المصفاة حيث نقطة حرس السواحل حيث ثم إنزالهم بالنقطة.



وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء النصر.



