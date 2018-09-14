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مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الدولية في ليبيا
    أنسامد - 14 سبتمبر /أيلول/ - قرر مجلس الأمن الدولي بالاجماع تمديد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عاما آخر.

    وينص القرار على أن مهام البعثة تتمثل في دعم العملية السياسية في ليبيا والمساعدة في إجراء الانتخابات ومتابعة مراعاة حقوق الإنسان ودعم الجهود لعودة الأمن إلى البلاد.

    ويؤكد القرار على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت، مشيرا إلى أن الانتخابات يجب أن تكون ذات مصداقية.

    وتنتهي مهمة البعثة الدولية في ليبيا، بموجب القرار الجديد يوم 15 سبتمبر 2019.

    وكانت البعثة تمكنت مؤخرًا من التوصل إلى هدنة بين الميليشيات المتصارعة في العاصمة الليبية طرابلس.

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