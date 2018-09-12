ليبيا تغلق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس

انسامد - 12 سبتمبر - ايلول - أغلقت ليبيا حركة الملاحة الجوية اليوم / الأربعاء / في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، وذلك بعد اندلاع النيران بداخله جراء سقوط قذائف دون وقوع خسائر بشرية.



وأكدت مصادر ليبية سماع دوي انفجارات وإطلاق نار قوي شرق العاصمة طرابلس وسقوط قذائف في محيط وداخل أسوار مطار معيتيقة الدولي .



وكان مطار معيتيقة قد أعلن على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن رحلة للخطوط الجوية الليبية كانت قادمة من مطار برج العرب بمصر إلى طرابلس حولت مسارها إلى مطار مصراتة، الذي يقع على بعد نحو 190 كيلومترا شرقي العاصمة.يذكر أن مطار معيتيقة هو المطار الوحيد العامل في طرابلس حيث تم إغلاقه في الفترة من يوم 31 من الشهر الماضي وحتى يوم 7 من الشهر الجاري بسبب المعارك التي أسفرت عن مقتل 63 شخصا على الأقل قرب العاصمة الليبية.



و من ناحية اخري اعلنت مجموعة تطلق على نفسها إسم " حراك شباب طرابلس "اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن قصف مطار معيتيقة الدولي ،مساء أمس الثلاثاء.



وأظهر الحراك، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" مقطع مصور يظهر من خلاله «عملية إطلاق الصواريخ نحو المطار» تنفيذاً لما أعلن عنه، في وقت سابق، عن قصفه للمطار.



