إيطاليا تعتزم إبعاد 90 في المئة من مهاجري شمال افريقيا

انسامد - 12 سبتمبر - ايلول - قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني لبي بي سي إن الحكومة الإيطالية تعتزم إبعاد أغلب المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد بطرق غير قانونية طلبا للجوء.



وأكد سالفيني في حوار أجراه مع برنامج هارد توك في بي بي سي أن نحو عشرة في المائة فقط من المهاجرين الذين يصلون السواحل الإيطالية هم من يفرون من الحروب وهم من سيبقون في إيطاليا أما الباقون فلا مستقبل لهم في بلاده حسب تعبيره.



وخلال السنوات القليلة الماضية وصل نحو 700 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية عبر البحر الأبيض المتوسط معظمهم قادمين عبر بلدان شمال أفريقيا، وهو ما تسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية في البلاد حسب الحكومة الإيطالية.



وأوضح سالفيني أن أكثر من نصف البلاغات التي تصل إلى أقسام الشرطة في إيطاليا متعلقة بمخالفات أو جرائم ارتكبها مهاجرون لذلك يرى أن إبعاد المهاجرين سيحل الكثير من المشاكل الأمنية التي تشهدها بلاده.



وأكد سالفيني أيضا رغبته في أن يشغل رئاسة المفوضية الأوروبية شخص من اليمين الاوروبي القومي ليساعد في جهود مواجهة المهاجرين.



