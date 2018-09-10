تفجير وإطلاق نار داخل مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس

انسامد - 10 سبتمبر - ايلول - أكد مراسل قناة ليبيا الأحرار حدوث تفجير وسماع دوي أصوات إطلاق نار داخل مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.



وبحسب المراسل فإن قوات الأمن تحاصر في هذه الأثناء المهاجمين داخل مقر المؤسسة، وأغلقت طريق السكة المؤدي للمؤسسة.



من جهته أكد شهود عيان تنفيذ مجموعة مسلحة لهجوم على مبنى المؤسسة بالرصاص والقنابل اليدوية، مشيرين إلى خروج عدد من الموجودين داخل مبنى المؤسسة واستمرار وجود عدد من المواطنين والموظفين داخل مقر المؤسسة حتى الآن.



وفي سياق متصل أكد آمر المنطقة العسكرية طرابلس للأحرار تطويق مبنى المؤسسة الوطنية للنفط من قوة الردع الخاصة وقوات الأمن.



و من جهته قال زير الداخلية عبدالسلام عاشور للأحرار: المعلومات الأولية تفيد بأن عدد المهاجمين 6 من ذوي البشرة السمراء، واحتجزوا مجموعة من الرهائن و اضاف انه ليس لدينا أي معلومات بخصوص وجود رئيس المؤسسة الوطنية للنفط داخل المقر أو خارجه.



كما صرح الناطق باسم قوة الردع أحمد بن سالم بان مقر المؤسسة الوطنية محاصر من جميع الجهات ويجرى التعامل مع المسلحين بالداخل.



