"جنايات القاهرة" تقضي بإعدام 75 من قيادات الإخوان لإدانتهم

أنسامد - 8 سبتمبر/أيلول/ - قضت محكمة جنايات القاهرة وبإجماع الآراء بإعدام 75 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لإدانتهم في قضية اعتصام رابعة المسلح، وذلك عقب استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.



وشمل الحكم 44 متهمًا حضوريًا محبوسين ومنهم عصام العريان، وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وغيابيًا على 31 متهمًا هاربين، ومنهم طارق الزمر، ووجدي غنيم.



وأصدرت المحكمة قرارها اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، عضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، في القضية التي تعود وقائعها إلى الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين - البالغ عددهم 739 متهمًا - ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.



