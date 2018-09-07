مجلس الامن: لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا

انسامد - 7 سبتمبر - ايلول - رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، في 5 سبتمبر الجاري حول ليبيا.



وأدان أعضاء مجلس الأمن أعمال العنف الأخيرة في طرابلس، ودعوا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وحماية المدنيين والانخراط بجدية في جهود المصالحة الوطنية.



وأكدوا مجدداً أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا. ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى محاسبة أولئك الذين يقوضون سلام ليبيا وأمنها.



ورحب أعضاء مجلس الأمن بالنتائج التي أسفرت عنها جهود الوساطة التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 4 أيلول سبتمبر، والرامية إلى وقف تصعيد العنف في طرابلس وحولها وضمان حماية المدنيين.



وأكدوا مجددًا دعمهم الشديد للممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، في عمله على تحقيق وقف فوري ودائم للأعمال العدائية في العاصمة الليبية، وهي خطوة حاسمة لدفع العملية السياسية إلى الأمام بما يتفق وخطة عمل الأمم المتحدة. ودعوا جميع الأطراف إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار والتقيد به.



كما أعربوا عن ترحيبهم بعرض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقديم المساعدة الفنية لدعم التحقق من وقف إطلاق النار ورصد الانتهاكات ووضع ترتيبات أمنية مستدامة.



وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني في طرابلس وفي جميع أنحاء ليبيا، مجددين التأكيد على ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين، وشددوا على أهمية توفير إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بشكل آمن ودون عوائق.



وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم التام للمساعي التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، في تيسير عملية سياسية شاملة ذات ملكية ليبية وبقيادة ليبية بما في ذلك مواصلة تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة.



وحثّ أعضاء مجلس الأمن جميع الليبيين على التكاتف والعمل على الجنوح إلى السلم والانخراط معاً بشكل عاجل وبنّاء من أجل ضمان توافر الظروف الفنية والتشريعية والسياسية والأمنية اللازمة لإجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشمولية والسلمية بما في ذلك مشاركة النساء وتمثيلهن على قدم المساواة بهدف بناء ليبيا موحدة ومستقرة.



وأشاد أعضاء مجلس الأمن بدور الممثل الخاص للأمين العام في التشاور مع الأطراف الليبية بغية إرساء الأسس الدستورية اللازمة للانتخابات والمصادقة على قوانين الانتخابات اللازمة.



وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على تأييدهم لحكومة الوفاق الوطني وأقروا بأهمية الدور الذي يضطلع به رئيس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، وغيره من المسؤولين الليبيين في الدعوة للمصالحة الوطنية في إطار العملية السياسية التي يقودها الليبيون برعاية الأمم المتحدة.



