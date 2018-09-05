التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بطرابلس

انسامد - 5 سبتمبر - ايلول- أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، اليوم ، توصلها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بطرابلس برعاية مبعوثها الخاص غسان سلامة.



وذكرت بوابة الوسط الليبية، أن ذلك جاء خلال اجتماع بعثة الأمم المتحدة مع أطراف النزاع الدائر في طرابلس، والمنعقد في دار الكتاب بمدينة الزاوية غرب طرابلس.



وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت، أمس الاثنين، جميع الأطراف المعنية لاجتماع موسع لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة طرابلس التي تشهد ضواحيها الجنوبية توترًا أمنيًا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة منذ أكثر من أسبوع.



