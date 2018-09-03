مجلس النواب الليبي يحذر من نشوب حرب أهلية

انسامد - 3 سبتمبر - ايلول - حذر مجلس النواب الليبي من نشوب حرب أهلية وفشل الانتخابات المقبلة مع تصاعد أعمال العنف والاشتباكات في العاصمة طرابلس.



ودعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في البرلمان جميع الأطراف إلى التهدئة وتجنيب العاصمة وسكانها ويلات الحرب والدمار، محذرة من أن استمرار الاقتتال، يهدد بتدمير المؤسسات، وسيؤدي لخروج الأمر عن السيطرة، ما ينذر بحرب أهلية تمزق البلاد.



وأعلنت اللجنة تمسكها بالمبادرة الفرنسية لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، داعية الأمم المتحدة لتحمل المسؤولية تجاه مقدرات الليبيين واستقرارهم من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كافة الأطراف المعنية لاجتماع موسع الثلاثاء المقبل لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة طرابلس التي تشهد ضواحيها الجنوبية توترًا أمنيًا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة منذ أكثر من أسبوع.



وقالت البعثة في بيان إن دعوتها تأتي بناء على رغبة مختلف الفرقاء، بمن فيهم حكومة الوفاق الوطني لإجراء حوار عاجل حول الأوضاع الأمنية الراهنة في طرابلس.



