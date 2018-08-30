الصليب الأحمر:قلق بشأن سرعة تدهور الوضع الإنساني في ليبيا

انسامد - 30 اغسطس / اب / حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جميع حاملي السلاح على تجنب وقوع ضحايا من المدنيين وعدم استهداف الأعيان المدنية، وتيسير وصول آمن لطواقم الصليب الأحمر والهلال الأحمر الذين يقدمون المساعدات.



وأكد الصليب الأحمر في بيان له أن اللجنة الدولية على تواصل مع جميع المجموعات التي تعد طرفا في هذه الاشتباكات من أجل تيسير تسليم المساعدات الإنسانية للمحتاجين.



وعبر رئيس بعثة اللجنة الدولية بليبيا كارل ماتلي عن قلقه بشأن الوضع الآخذ في التدهور سريعا في طرابلس، مضيفا أن طواقم البعثة تعمل في الميدان لتقييم الاحتياجات وتقديم الدعم اللازم.



من ناحية اخري ، اعلن عن التوصل لإتفاق علي وقف إطلاق النار في اشتباكات جنوب طرابلس وتكليف قوة من المنطقة الوسطى والغربية لفض النزاع وحفظ النظام.



