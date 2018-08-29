وصول نائب رئيس الوزراء وزير العمل الإيطالى الي القاهرة

انسامد - 29 اغسطس / اب / وصل إلى القاهرة مساء الثلاثاء " لويجى دى مايو " نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالى قادما على رأس وفد من روما فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام يستقبله خلالها الرئيس " عبدالفتاح السيسى " ..



تتضمن أجندة الزيارة لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك مع أعضاء آخرين فى الجهاز التنفيذى.



وتؤكد مصادر مصرية أن الوزير سيبحث موضوعات تتعلق بتعزيز تدريجي للتعاون الثنائي في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، الاقتصاد والتجارة " ..



يذكر أن زيارة "دى مايو" إلى القاهرة تعد ثانى أرفع زيارة لمسئول إيطالى بدرجة نائب رئيس وزراء بعد الزيارة التى قام بها "سالفينى" نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية فى الشهر الماضى، والزيارة الثالثة لوزير إيطالى إلى مصر فى غضون شهر عقب زيارة "انزو موافرو ميلانيزى" وزير الخارجية الإيطالى إلى القاهرة أغسطس الجارى ..



