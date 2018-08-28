بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو عودة الهدوء في طرابلس

انسامد - 28 اغسطس / اب / بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا تدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية في #طرابلس، وتذكّر جميع الأطراف بواجبها في حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.



و في بيان لها علي موقعها الالكتروني اكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انها تتابع بقلق شديد الاشتباكات الجارية في طرابلس وما حولها وتدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية.



وتعرب البعثة عن القلق من استخدام النيران العشوائية والأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية مما يهدد أرواح المدنيين، وتذكّر جميع الأطراف بواجبها في حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.



وتشدد البعثة على أنه يجب عدم السعي إلى تحقيق الأهداف السياسية عن طريق العنف، وتحذر من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق.



وتؤكد البعثة مجدداً دعمها لحكومة الوفاق الوطني وتدعو جميع الأطراف إلى بذل جهود جدية في سبيل توحيد مؤسسات الدولة. وتقف البعثة على أهبة الاستعداد لدعم جميع الجهود المبذولة لتهدئة الوضع وتعرض الاستفادة من مساعيها الحميدة لهذا الغرض.



