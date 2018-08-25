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مصر:الشرطة تتصدي لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا بالعريش
مقتل 4 من العناصر الإرهابية
    أنسامد - في 25 أغسطس / آب / - نجحت قوات الشرطة في التصدى صباح اليوم السبت لمجموعة إرهابية هاجمت الكمين الأمني بالطريق الساحلي لمدينة العريش ، وتمكنت من قتل 4 من العناصر الإرهابية.

    وقال مصدر مطلع : إن قوات الشرطة نجحت في إحباط هجوم العناصر الإرهابية على الكمين وتصدت لهم بقوة رغم استخدامهم الأسلحة الثقيلة وإطلاق قذائف (آر بي جي) وقضت على 4 منهم وفر الباقون.

    وأفاد المصدر بأن قوات الأمن عثرت على 10 عبوات ناسفة بجانب الكمين كانت ستستخدم في الهجوم بالإضافة إلى 4 قطع سلاح آلي ، و30 خزينة آلي ، وقذائف آر بي جي ، و3 أحزمة ناسفة وكاميرا وجهاز موتورلا وقنابل يدوية جاري حصرها.

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