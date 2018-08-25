مصر:الشرطة تتصدي لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا بالعريش

أنسامد - في 25 أغسطس / آب / - نجحت قوات الشرطة في التصدى صباح اليوم السبت لمجموعة إرهابية هاجمت الكمين الأمني بالطريق الساحلي لمدينة العريش ، وتمكنت من قتل 4 من العناصر الإرهابية.



وقال مصدر مطلع : إن قوات الشرطة نجحت في إحباط هجوم العناصر الإرهابية على الكمين وتصدت لهم بقوة رغم استخدامهم الأسلحة الثقيلة وإطلاق قذائف (آر بي جي) وقضت على 4 منهم وفر الباقون.



وأفاد المصدر بأن قوات الأمن عثرت على 10 عبوات ناسفة بجانب الكمين كانت ستستخدم في الهجوم بالإضافة إلى 4 قطع سلاح آلي ، و30 خزينة آلي ، وقذائف آر بي جي ، و3 أحزمة ناسفة وكاميرا وجهاز موتورلا وقنابل يدوية جاري حصرها.



