مصر:الشرطة تتصدي لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا بالعريش

أنسامد - في 25 أغسطس / آب / - نجحت قوات الشرطة في التصدى صباح
اليوم السبت لمجموعة إرهابية هاجمت الكمين الأمني بالطريق الساحلي
لمدينة العريش ، وتمكنت من قتل 4 من العناصر الإرهابية.
وقال مصدر مطلع : إن قوات الشرطة نجحت في إحباط هجوم العناصر
الإرهابية على الكمين وتصدت لهم بقوة رغم استخدامهم الأسلحة
الثقيلة وإطلاق قذائف (آر بي جي) وقضت على 4 منهم وفر الباقون.
وأفاد المصدر بأن قوات الأمن عثرت على 10 عبوات ناسفة بجانب الكمين
كانت ستستخدم في الهجوم بالإضافة إلى 4 قطع سلاح آلي ، و30 خزينة
آلي ، وقذائف آر بي جي ، و3 أحزمة ناسفة وكاميرا وجهاز موتورلا
وقنابل يدوية جاري حصرها.