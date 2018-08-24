لافروف: حددنا موعد القمة القادمة بين روسيا وإيران وتركيا

أنسامد - 24 أغسطس /آب/ - أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موعد انعقاد قمة زعماء روسيا وإيران وتركيا في طهران قد تم تحديده وسيعلن عنه في المستقبل القريب.



وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي تشاويش أوغلو، اليوم بموسكو: "إن موعد اجتماع القادة تم تحديده، وسيتم الإعلان عنه قريبا جدا". ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن لافروف قوله :" سيبحث قادة روسيا وتركيا وإيران في قمتهم القادمة في طهران كل القضايا المتعلقة بسوريا"، مؤكدا أن مشاكل خفض التصعيد في سوريا يجري حلها الآن.



وأشار إلى أن الوضع في إدلب متعدد المستويات وصعب للغاية، داعيا إلى تقليل المخاطر على المدنيين في إدلب.



وأكد وزير الخارجية الروسي على ضرورة فصل المسلحين عن المعارضة المعتدلة.



وقال لافروف:" يجب فعل كل شيء ليتحقق هذا الفصل ولتقليل أي مخاطر على المدنيين".



